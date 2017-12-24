Бизнесмен Сергей Полонский выдвинут кандидатом в Президенты России

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Инициативная группа из 520 человек выдвинула сегодня бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в Президенты России. Об этом сообщает ТАСС.

Полонский озвучил свою предвыборную программу, выступая перед активистами в спорткомплексе «Крылатское».

«Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов», – отметил он. В связи с этим Полонский обратил внимание, что на выборах в США победил бизнесмен Дональд Трамп.

Бизнесмен предложил воспринимать Россию как масштабный девелоперский проект. Одним из важнейших пунктов своей программы он назвал поддержку бизнеса. «России объявлена экономическая война, если бизнес не будет защищен внутри страны, у нас не будет ресурсов, чтобы двигаться вперед», – отметил Полонский.

По словам бизнесмена, он намерен подать документы в Центризбирком 24 декабря.

Адвокат Полонского Роман Котельников направлял главе в ЦИК запрос с просьбой уточнить, может ли его подзащитный участвовать в выборах. По его мнению, судимость не должна этому помешать, поскольку обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») на ч. 3 ст 159.4 УК РФ («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»). То есть, из категории тяжких преступлений оно перешло в категорию средней тяжести. Кроме того, Полонский был освобожден в зале суда и, соответственно, должен считаться несудимым.

В ЦИК отметили, что «каждый гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом, после официального опубликования решения о назначении выборов вправе выдвинуть свою кандидатуру на должность Президента РФ».

