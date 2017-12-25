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В Госархив РТ поступило более 2 тыс. генеалогических запросов

25 декабря 2017, 18:42 , Фото: Султан Исхаков

В Госархив РТ поступило более 2 тыс. генеалогических запросов Метрические книги Госархива республики будут оцифрованы к середине 2018 года.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В этом году в Государственный архив Татарстана поступило более 2 тыс. генеалогических запросов. Об этом сообщила сегодня председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Метрические книги – востребованное направление со стороны пользователей читальных залов. Они будут оцифрованы в полном объеме к середине 2018 года», – отметила спикер.

По словам Аюповой, 1,2 тыс. запросов касаются гражданского состояния людей. Для удобства пользователей к концу этого года доля оцифрованных документов составит 2,3 процента, или 73 тыс. дел.

Все оцифрованные документы будут включены в единую архивную информационную систему, которая доступна на официальном сайте Госархива республики

 


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