В Госархив РТ поступило более 2 тыс. генеалогических запросов

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В этом году в Государственный архив Татарстана поступило более 2 тыс. генеалогических запросов. Об этом сообщила сегодня председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Метрические книги – востребованное направление со стороны пользователей читальных залов. Они будут оцифрованы в полном объеме к середине 2018 года», – отметила спикер.

По словам Аюповой, 1,2 тыс. запросов касаются гражданского состояния людей. Для удобства пользователей к концу этого года доля оцифрованных документов составит 2,3 процента, или 73 тыс. дел.

Все оцифрованные документы будут включены в единую архивную информационную систему, которая доступна на официальном сайте Госархива республики