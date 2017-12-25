В Казани по решению Президента РТ построят новое архивохранилище

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Строительство нового архивохранилища начнется в Казани по адресу ул. Декабристов, 4 по решению Президента РТ Рустама Минниханова. Об этом сообщила председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Это будет архивохранилище современного типа. В нем предполагается разместить до 1,5 млн единиц хранения. На сегодняшний день общее количество документов, хранящихся в архивах Татарстана, составляет 7,5 млн. Из них более 5 млн единиц хранения находится в государственном архиве», – сообщила Ирада Аюпова.

Эксперт отметила, что строительство нового архивохранилища позволит облегчить нагрузку на перекрытия в действующих хранилищах и более комфортно разместить существующие документы.

«Общая протяженность полок Госархива РТ до ремонта составляла 55 км, а после ремонта в этом году увеличилась на 10 процентов, или на 5 км. Но даже с этим увеличением хранилище загружено на сто процентов», – отметила спикер пресс-конференции.

