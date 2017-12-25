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Муниципальные архивы Татарстана получили 5 млн рублей грантовой поддержи

25 декабря 2017, 16:46

Муниципальные архивы Татарстана получили 5 млн рублей грантовой поддержи На конкурсе среди муниципальных архивов республики победили проекты десяти районов.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Впервые в этом году в Татарстане было выделено 5 млн рублей для грантовой поддержки муниципальных архивов. Об этом сегодня рассказала председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Конкурс прошел в два этапа, в нем приняли участие практически все районы республики. 15 проектов десяти муниципальных районов признаны победителями. Победители отличились в трех направлениях», – отметила спикер.

Пресс-конференция

Первый проект касался наполнения архивов аудиовизуальными документами. Это устные истории, в которых люди рассказывают о себе. Для их записи госархивы закупили специальное оборудование. В данном направлении победителями признаны Актанышский, Алькеевский, Нурлатский, Тетюшский и Тукаевский районы.

Еще пять проектов были направлены на оцифровку архивов. Цифровые копии обеспечивает доступность и сохранность документов. Пять грантов на приобретение специальных комплексов для оцифровки бумажных документов получили Верхнеуслонский, Заинский, Тетюшский, Елабужский и Сабинский районы.

На конкурсе также оценивался такой показатель, как использование в районах архивных документов, их доступность и практическая польза. В этом направлении отличились пять районов: Актанышский, Верхнеуслонский, Тетюшский, Тукаевский и Черемшанский.
 


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