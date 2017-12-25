Семь районных госархивов Татарстана оборудованы мобильными стеллажами

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Мобильные стеллажи появились в этом году в госархивах семи муниципальных районов Татарстана. Об этом сообщила председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«На эти цели в общей сложности было выделено 17,8 млн рублей. Эти средства направлены в семь муниципальных районов: Альметьевский, Буинский, Заинский, Зеленодольский, Сабинский, Лаишевский, Нижнекамский районы. Там был произведен ремонт и созданы все необходимые условия для организации мобильных стеллажей. При их установке существуют определенные требования к перекрытиям и размерам помещения», – рассказала гостья ИА «Татар-информ».

Эксперт добавила, что в новом году будет проведен ремонт в 18 муниципальных архивах Татарстана. К концу следующего года из 46 муниципальных архивов республики 38 будут соответствовать нормативным условиям хранения.

