В следующем году отремонтируют 18 муниципальных архивов Татарстана

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В новом году будет проведен ремонт в 18 муниципальных архивах Татарстана. К концу следующего года из 46 муниципальных архивов республики 38 будут соответствовать нормативным условиям хранения. Об этом сегодня сообщила председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В рамках программы капитального ремонта муниципальных архивов в текущем году прошел ремонт в 16 архивах. По поручению Президента РТ Рустама Минниханова на эти цели было выделено 50 млн руб. Помимо этого были отдельные распоряжения по капитальному ремонту хранилищ в Кукморском, Актанышском, Дрожжановском районах и в Набережных Челнах», – отметила спикер.

Помимо ремонта в муниципальных архивах аналогичные работы проводятся в Казани, в зданиях Государственного комитета РТ по архивному делу. На эти цели были выделены республиканские средства. Первый транш в размере 99,5 млн рублей поступил в прошлом году, а второй в размере 148 млн рублей – в этом году.

«В зданиях государственных и муниципальных архивов Татарстана проводится капремонт. Более 99 млн рублей выделено на ремонт здания госархива по адресу Казань, ул. Декабристов, 4. Работы здесь завершены. На здании можно увидеть наш логотип», – отметила председатель Государственного комитета РТ по архивному делу.

Сейчас ремонт продолжается в двух зданиях: по ул. 8 Марта и на Сибирском тракте. Ремонтные работы завершатся в марте 2018 года. Все хранилища государственного архива обеспечены средствами пожаротушения.

«Наличие средств пожаротушения – одно из ключевых условий для обеспечения сохранности деятельности архивных документов. Во-вторых, в помещениях введена система температурно-влажностного режима», – добавила Ирада Аюпова.

По словам эксперта, общая протяженность полок госархива республики до ремонта составляла 55 км, а после ремонта в этом году увеличилась на 10 процентов, или на 5 км. Но даже с этим увеличением хранилище загружено на сто процентов.



