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Политика

Навальный передал ЦИК документы для регистрации кандидатом в Президенты РФ

24 декабря 2017, 21:16

ЦИК в течение пяти дней предстоит проверить документы и вынести решение о регистрации или об отказе в ней.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Бизнесмен и оппозиционер Алексей Навальный передал Центральной избирательной комиссии РФ подписи инициативной группы для выдвижения кандидатом в Президенты России. Об этом пишет газета «Ведомости».

Процесс сдачи политиком документов затянулся. Причиной стал выход из строя оргтехники из-за низкой температуры в шатре, где проходило выдвижение кандидата в Президенты, пояснила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

ЦИК принял документы, и ему в течение пяти дней предстоит проверить их и вынести решение о регистрации или об отказе в ней.

Ранее сегодня председатель Центризбиркома Элла Памфилова распорядилась продлить рабочий день комиссии из-за большого количества желающих подать документы кандидатов в Президенты.

Прежде глава ЦИК заявляла, что Навальный, имеющий непогашенную судимость по делу о хищении у «Кировлеса», не может баллотироваться в Президенты до 2028 года. При этом она обещала рассмотреть документы всех претендентов на пост главы государства,  


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