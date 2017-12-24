ЦИК продлил работу из-за желающих подать документы кандидатов в Президенты

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия РФ сегодня продлила время работы из-за большого количества желающих подать документы кандидатов в Президенты России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Продлить рабочий день Центризбиркома распорядилась его председатель Элла Памфилова, отмечается в сообщении.

Очередные выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания началась за три месяца до дня голосования, 18 декабря.