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ЦИК продлил работу из-за желающих подать документы кандидатов в Президенты

24 декабря 2017, 20:15

Избирательная кампания стартовала 18 декабря.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия РФ сегодня продлила время работы из-за большого количества желающих подать документы кандидатов в Президенты России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Продлить рабочий день Центризбиркома распорядилась его председатель Элла Памфилова, отмечается в сообщении.

Очередные выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания началась за три месяца до дня голосования, 18 декабря. 


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