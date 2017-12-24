Инициативная группа выдвинула Навального кандидатом в Президенты РФ

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Инициативная группа граждан в Москве выдвинула бизнесмена и оппозиционера Алексея Навального кандидатом в Президенты России. Мероприятие состоялось в шатре на пляже в Серебряном бору, сообщает РИА Новости.

Согласно результатам голосования, которые объявил председатель собрания, юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, «за» проголосовали 742 участника, против и воздержались – ноль.

По словам Жданова, Навальный и его уполномоченные планируют подать документы в ЦИК сегодня, 24 декабря.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Навальный, имеющий непогашенную судимость по делу о хищении у «Кировлеса», не может баллотироваться в Президенты до 2028 года. Однако, по словам Памфиловой, ЦИК будет рассматривать документы всех претендентов на пост главы государства, которые поступят в комиссию после проведения необходимых предвыборных мероприятий по выдвижению.