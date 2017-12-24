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Политика

Националисты в Киеве предложили отправить Саакашвили на родину

24 декабря 2017, 19:59

На стене ТЦ «Глобус» сторонники организации «Национальный корпус» вывесили транспарант с надписью «Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию».
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Во время проходившей в центре Киева акции «Кофе на Крещатике» сторонники организации «Национальный корпус» вывесили на стене торгового центра «Глобус» транспарант с надписью «Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию», направленный против Михаила Саакашвили и Петра Порошенко. Об этом пишет «Украинская правда».

Как следует из фотографий и видеозаписей акции, плакат держали несколько десятков человек в темной одежде и с файерами в руках. Участвовавшие в мероприятии «Кофе на Крещатике» активисты не отреагировали на демарш.

Можно предположить, что националисты предложили отправить действующего Президента Украины в Гагаузию потому, что в 1970-х годах именно в этом молдавском регионе работал его отец – Алексей Порошенко.

Акция «Кофе на Крещатике» была устроена сторонниками Петра Порошенко и направлена против маршей, которые проводят приверженцы лидера движения «Рух новых сил», бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Несколько сотен участников события гуляли по центру Киева и пили кофе.


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