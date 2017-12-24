Националисты в Киеве предложили отправить Саакашвили на родину

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Во время проходившей в центре Киева акции «Кофе на Крещатике» сторонники организации «Национальный корпус» вывесили на стене торгового центра «Глобус» транспарант с надписью «Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию», направленный против Михаила Саакашвили и Петра Порошенко. Об этом пишет «Украинская правда».

Как следует из фотографий и видеозаписей акции, плакат держали несколько десятков человек в темной одежде и с файерами в руках. Участвовавшие в мероприятии «Кофе на Крещатике» активисты не отреагировали на демарш.

Над Антимайданом вывесили плакат "Мишу - в Грузию, Петю в Гагаузию". И зажгли файера.

Тут подробнее - https://t.co/Fp69AVUOJi pic.twitter.com/8BHcf3zMwT — СТРАНА.ua (@stranaua) December 24, 2017

Можно предположить, что националисты предложили отправить действующего Президента Украины в Гагаузию потому, что в 1970-х годах именно в этом молдавском регионе работал его отец – Алексей Порошенко.

Акция «Кофе на Крещатике» была устроена сторонниками Петра Порошенко и направлена против маршей, которые проводят приверженцы лидера движения «Рух новых сил», бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Несколько сотен участников события гуляли по центру Киева и пили кофе.