Саакашвили отреагировал на акцию сторонников Порошенко в Киеве

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Лидер движения «Рух новых сил», бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал прошедшую в центре Киева акцию сторонников Президента Украины Петро Порошенко.

Не без иронии политик написал на своей странице в Facebook’е, что в отличие от действующего украинского лидера он сам, будучи руководителем Грузии, собирал в деревнях более многолюдные акции, при этом «не раздавая конфеты и кофе».

«Когда действующий Президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, <...> ему пора всерьез задуматься о своих ближайших перспективах», – добавил он.

По мнению Саакашвили, Украина уже «активно задумалась о своих перспективах» без Порошенко.

Акция «Кофе на Крещатике» была устроена сторонниками Петра Порошенко и направлена против маршей, которые проводят приверженцы Михаила Саакашвили. Несколько сотен участников мероприятия гуляли по центру Киева и пили кофе.