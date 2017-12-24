В Киеве сторонники Порошенко подрались с националистами

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В Киеве в ходе акции «Кофе на Крещатике» сторонники Президента Украины Петра Порошенко подрались с приверженцами националистических взглядов. Об этом сообщает Hromadske.tv.

Инцидент произошел на площади Независимости. Бойцы полка «Азов» (против его членов в РФ возбуждены несколько уголовных дел – прим. Т-и) и другие военные требовали от советника Президента Юрия Бирюкова признать, что Мариуполь заняли военнослужащие из состава «Азова», а не 72-й механизированной бригады ВСУ.

Чиновник ответил, что у него нет оснований сомневаться в правдивости бойцов 72-й бригады и ставить под сомнение их роль во взятии Мариуполя 13 июня 2014 года.

Затем один из участников акции толкнул бойца «Азова», после чего началась потасовка. Бирюкова оттащили в сторону, и он исчез с места конфликта.

Акция «Кофе на Крещатике» была устроена сторонниками Порошенко и направлена против маршей, которые проводят приверженцы лидера движения «Рух новых сил», бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Несколько сотен участников мероприятия гуляли по центру Киева и пили кофе.