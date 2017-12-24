Все новости Татарстан Россия

Политика, Происшествия

В Киеве сторонники Порошенко подрались с националистами

24 декабря 2017, 18:49

Поводом для конфликта стал спор бойцов полка «Азов» с советником Президента Украины Бирюковым.
Националисты в Киеве предложили отправить Саакашвили на родину
Саакашвили отреагировал на акцию сторонников Порошенко в Киеве
В Киеве проходит марш за импичмент Порошенко, организованный Саакашвили
Митингующие у Верховной Рады выдвинули Порошенко новые требования
Саакашвили заявил о выезде на Украину вместе с сыном

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В Киеве в ходе акции «Кофе на Крещатике» сторонники Президента Украины Петра Порошенко подрались с приверженцами националистических взглядов. Об этом сообщает Hromadske.tv.

Инцидент произошел на площади Независимости. Бойцы полка «Азов» (против его членов в РФ возбуждены несколько уголовных дел – прим. Т-и) и другие военные требовали от советника Президента Юрия Бирюкова признать, что Мариуполь заняли военнослужащие из состава «Азова», а не 72-й механизированной бригады ВСУ.

Чиновник ответил, что у него нет оснований сомневаться в правдивости бойцов 72-й бригады и ставить под сомнение их роль во взятии Мариуполя 13 июня 2014 года.

Затем один из участников акции толкнул бойца «Азова», после чего началась потасовка. Бирюкова оттащили в сторону, и он исчез с места конфликта.

Акция «Кофе на Крещатике» была устроена сторонниками Порошенко и направлена против маршей, которые проводят приверженцы лидера движения «Рух новых сил», бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Несколько сотен участников мероприятия гуляли по центру Киева и пили кофе.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter