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Ирина Заряжко: Сами себя накручивали и съедали перед финалом

24 декабря 2017, 19:04 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Ирина Заряжко: Сами себя накручивали и съедали перед финалом Волейболистка казанского «Динамо» отметила, что в финале Кубка России ее команда немного волновалась на площадке.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Блокирующая казанского «Динамо» Ирина Заряжко после победы команды в Кубке России заявила, что перед финалом «динамовки» волновались и сами себя эмоционально накручивали.

По словам Заряжко, титул лучшей блокирующей достался Анастасии Самойленко по праву: «Очень рада за Настю, это для меня стимул расти. Но все же главное – командная победа».

«Было немного волнения с нашей стороны. Была скованность, было давление, сами себя накручивали и съедали перед финалом. Это сказывалось. Но я рада, что все завершилось успешно», – подчеркнула волейболистка. 


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