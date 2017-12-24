Ирина Заряжко: Сами себя накручивали и съедали перед финалом

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Блокирующая казанского «Динамо» Ирина Заряжко после победы команды в Кубке России заявила, что перед финалом «динамовки» волновались и сами себя эмоционально накручивали.

По словам Заряжко, титул лучшей блокирующей достался Анастасии Самойленко по праву: «Очень рада за Настю, это для меня стимул расти. Но все же главное – командная победа».

«Было немного волнения с нашей стороны. Была скованность, было давление, сами себя накручивали и съедали перед финалом. Это сказывалось. Но я рада, что все завершилось успешно», – подчеркнула волейболистка.