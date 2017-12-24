Волейболистки казанского «Динамо» во второй раз подряд завоевали Кубок России

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» во второй раз подряд выиграл «золото» Кубка России – в финале, который прошел в столице Татарстана, хозяйки площадки уверенно переиграли красноярский «Енисей».

Этот Кубок стал четвертым в клубной истории казанской команды: ранее «динамовки» брали трофей в 2010, 2012 и 2016 годах.

Полуфиналы Кубка России, прошедшие накануне, были напрочь лишены какой-либо интриги – «Енисей» в трех сетах разобрался с молодежной командой «Уралочки-НТМК» из Екатеринбурга, а «динамовки» также с сухим счетом разгромили саратовский «Протон». Волейболистки из Саратова ни в одной из партий не сумели даже преодолеть отметку в 15 очков: причиной тому стала провальная игра в приеме и травма основной диагональной Хейли Экерман. Отсутствие американки, впрочем, не помешало «Протону» уверенно обыграть уральскую команду в матче за «бронзу»: саратовская команда второй год подряд поднимается на пьедестал Кубка России.

Финал между «Динамо» и «Енисеем» много специалисты называли ожидаемым. Эти команды уже встречались в Красноярске в матче чемпионата – тогда игра тоже получилась не самой интригующей и завершилась победой казанских девушек в трех сетах. Но, несмотря на сухой счет, преимущество в каждом из сетов «динамовки» добывали в концовке: максимальный разрыв в конкретном сете составлял 5 очков.

После победного полуфинала главный тренер «Динамо» Ришат Гилязутдинов заявлял о своей уверенности в том, что «Енисей» окажет самое серьезное сопротивление хозяйкам поля. «Это серьезный коллектив, и он будет заряжен на результат. Для них выход в финал уже является серьезным достижением, но завтра они будут биться на 100 процентов», – отмечал он.

По сравнению с полуфиналом Гилязутдинов не сделал ни одного изменения в стартовой шестерке своей команды: с первых минут вышли связующая Евгения Старцева, блокирующие Анастасия Самойленко и Ирина Заряжко, диагональная Наталья Маммадова, доигровщицы Элица Василева и Ирина Воронкова (либеро – Екатерина Уланова). Главный тренер «Енисея» Сергей Голотов выставил на площадку диагональную Наталью Малых, блокирующих Яну Манзюк и Екатерину Ефимову, доигровщиц Марину Фролову и Викторию Русакову, связующую Александру Перетятько и либеро Светлану Крючкову.

С первых розыгрышей зрители увидели на площадке настоящий финал – соперницы пластались в защите, поднимали сложнейшие мячи и максимально вкладывались в атаку. Легкой жизни никому ждать не приходилось: к дебютной технической паузе команды пришли с минимальным преимуществом «Енисея» (7:8). Сразу после перерыва красноярские девушки совершили небольшой рывок, в котором блоком остановили Маммадову – Гилязутдинов тут же взял тайм-аут, в котором попросил подопечных при возможности играть чуть быстрее. Вскоре диагональная «Динамо» ответила своим мощнейшим блоком, и это удачное действие сравняло счет в матче (13:13). На подаче все той же Маммадовой хозяева собрали пару-тройку брейковых очков, но «Енисей» опять вернулся в игру – в концовке сета счет в очередной раз стал равным. На опыте партию забрали «динамовки»: они заработали сразу четыре сетбола, и ошибка в атаке появившейся у красноярок Молодцовой оформила победу хозяев в сете.

Второй сет хозяйки площадки начали мощнейшим блоком – за первые десять розыгрышей волейболистки «Динамо» трижды зачехлили соперниц. В итоге к техническому тайм-ауту стахановская работа блока обеспечила казанским девушкам двукратное преимущество в счете (8:4). Гостьи моментами проваливались в приеме и дарили «динамовкам» фриболы: эти атаки со свободных мячей Воронкова и Маммадова с удовольствием реализовывали. На подаче Русаковой чуть задергались уже казанские принимающие – Василева ошиблась чисто, и Гилязутдинов в тренерском тайм-ауте просил ее «включать ножки на приеме». На подаче Королевой «Динамо» сумело еще оторваться в счете: в итоге ко второму техническому тайм-ауту хозяйки имели пять очков преимущества (16:11). Игроки «Енисея» нервничали и допускали невынужденные ошибки – например, в одном из эпизодов арбитр зафиксировал переход средней линии у Малых. Такой отрыв отыгрывается крайне редко, хозяева комфортно вели игру и чувствовали себя спокойно. Точку в сете ювелирной атакой по линии поставила Василева – 2:0 в пользу «Динамо», и «Енисей» оказался в крайне неприятном положении.

Еще более затруднили его казанские девушки на старте третьего сета: пара «динамовских» атак, эйс от Воронковой – и на табло 5:2 в пользу Казани. Голотов по ходу партии пытался менять игру своей команды заменами, но перестановки результата не принесли – отрыв «Динамо» только возрастал. В атаке «Енисея» без сбоев работала разве что Малых: она регулярно набирала очки для своей команды, чего не скажешь об остальных нападающих Красноярска. Ко второму техническому перерыву вопрос о победителе матча был практически решен – Казань вела с преимуществом в семь очков (16:9). Несмотря на критичное отставание, красноярские девушки не опускали рук до последнего, но «динамовки» не дали им шанса хотя бы сравнять счет. Казанский блок принес хозяйкам сразу четыре матчбола, Голотов схватился за «тревожную кнопку» и взял свой последний в матче тайм-аут. Это не спасло «Енисей»: касание сетки одной из блокирующих красноярской команды оставило Кубок страны в Казани.

3:0 – «Динамо» из столицы Татарстана во второй раз подряд и в четвертый раз в своей истории бернт национальный Кубок.

Волейбол, женщины. Кубок России сезона 2017 года. Финал.

«Динамо-Казань» – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:20, 25:18, 25:20).