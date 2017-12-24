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Волейболистка казанского «Динамо» Маммадова стала MVP «Финала четырех» Кубка России

24 декабря 2017, 18:19 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Волейболистка казанского «Динамо» Маммадова стала MVP «Финала четырех» Кубка России Девушки из столицы Татарстана завоевали четыре индивидуальные награды.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Диагональная женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Наталья Маммадова признана самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех» Кубка России, который завершился в Казани.

Помимо Маммадовой еще три волейболистки «Динамо» получили индивидуальные награды. Евгений Старцева стала лучшей связующей, Анастасия Самойленко признана лучшей блокирующей, а Екатерина Уланова названа лучшим либеро турнира.

Кроме того, два личных приза уедут в Красноярск: диагональная «Енисея» Наталья Малых стала лучшим нападающим турнира, а ее партнер по команде Мария Фролова – лучшей подающей «Финала четырех» Кубка России. 


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