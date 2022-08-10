Зюганов призвал «утроить» военные усилия России и «удесятерить» пропагандистские

Обстрелы Запорожской АЭС украинскими военными – это ядерный шантаж всего человечества, заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, ситуация вокруг атомной станции требует быстрого принятия решений.

«Весь мир должен взбунтоваться против ядерного терроризма со стороны Украины», – написал Зюганов в своем телеграм-канале. При этом он добавил, что Запад ведет против России «гибридную войну на уничтожение», а Вашингтон и Лондон, несмотря на серьезные экономические проблемы, «продолжают проводить политику русофобии и антисоветизма».

«Нам нужно утроить наши усилия в военно-политическом плане и удесятерить в информационно-пропагандистском, – уверен политик. – Нам всем вместе придется бороться с поразившими Украину нацизмом и бандеровщиной».

Напомним, страны «Большой семерки» призвали Россию передать Запорожскую АЭС под контроль Украины. С таким заявлением они выступили на фоне продолжающихся обстрелов ЗАЭС, за которые Минобороны обвинило Киев в ядерном терроризме.