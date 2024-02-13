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Политика 13 февраля 2024 09:40

Зюганов: Послание Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля

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Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться уже в конце февраля. С таким заявлением на заседании фракции КПРФ в Госдуме заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

«По посланию Президента я задал вопрос: я так понял, будет в конце февраля», — приводит его слова ТАСС.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, связанные с руководителями субъектов Федерации, заявили, что послание может быть оглашено 27-28 февраля.

Напомним, что в 2023 году Путин обратился к Федеральному собранию 21 февраля.

#ежегодное послание федеральному собранию #Владимир Путин #геннадий зюганов
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