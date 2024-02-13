Зюганов: Послание Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться уже в конце февраля. С таким заявлением на заседании фракции КПРФ в Госдуме заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

«По посланию Президента я задал вопрос: я так понял, будет в конце февраля», — приводит его слова ТАСС.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, связанные с руководителями субъектов Федерации, заявили, что послание может быть оглашено 27-28 февраля.

Напомним, что в 2023 году Путин обратился к Федеральному собранию 21 февраля.