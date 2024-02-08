СМИ: Путин может огласить послание Федеральному Собранию 27-28 февраля

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию 27 или 28 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, связанные с руководителями субъектов Федерации.

Один из собеседников агентства рассказал, что командировка главы одного восточного региона в Москву намечена на 27 февраля. Вместе с тем он допустил, что дата может измениться в последний момент.

Другой источник отметил, что «послание [Президента] стоит (у другого губернатора — прим. Т-и) в графике на 28 февраля». Он также признал, что эта дата носит предварительный характер.

Ранее, 6 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному Собранию в конце февраля — начале марта.

Последний раз российский лидер оглашал послание Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года. В 2022 году, году начала инициированной им специальной военной операции (СВО), Владимир Путин не выступал перед законодателями. По его собственным словам, это было связано с «большой динамикой событий».