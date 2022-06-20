«Жёсткий, но справедливый»: экс-защитник «Ак Барса» Журавлев – о Квартальнове

Бывший защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев, ныне выступающий за клуб НХЛ «Колорад Эвеланш», рассказал о работе под руководством Дмитрия Квартальнова.

«Что мне дала работа с Квартальновым? Я заиграл при нём. Он развил во мне те качества, которые помогли закрепиться в команде. У него было так. Если играешь хорошо – играешь дальше, а если плохо – сидишь в запасе. Дмитрий Вячеславович – жёсткий, но справедливый тренер», – цитирует Журавлева Metaratings.

Кроме того, хоккеист оценил хоккей, который ставит специалист команде.

«Сочетание европейского и североамериканского. Даже ближе ко второму, потому что стараемся играть по принципу «все вперёд». В НХЛ после первого же вбрасывания команда сразу мчится в атаку. Вход в зону с контролем, направленные забросы в сторону нападающего. Если не получается – могут пихнуть за это», – подчеркнул Журавлев.

Стоит отметить, что Журавлев примет участие в составе команды Казани на турнире по хоккею в формате 3х3 под эгидой ФХР. Помимо Даниила Казань на новом турнире также представят: Вячеслав Пекса, Дмитрий Воронков, Адель Булатов, Артур Бровкин, Даниил Тарасов (все – «Ак Барс»), Павел Купчихин («Ирбис»), Михаил Шалагин («Динамо Минск») и Денис Горбунов («Дизель»).