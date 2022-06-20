Стал известен состав Казани на турнир ФХР в формате 3х3 в Балашихе

Стал известен состав команды Казани, которая примет участие в турнире по хоккею в формате 3х3 под эгидой ФХР. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба Экстремальной хоккейной лиги.

Так, Казань на новом турнире представят: Вячеслав Пекса, Дмитрий Воронков, Адель Булатов, Артур Бровкин, Даниил Тарасов (все – «Ак Барс»), Павел Купчихин («Ирбис»), Даниил Журавлёв («Колорадо»), Михаил Шалагин («Динамо Минск»), Денис Горбунов («Дизель»).

Напомним, матчи чемпионата ФХР в формате 3х3 пройдут 25 июня в Балашихе. Участие в турнире примут 12 команд: Екатеринбург, Казань, Магнитогорск, Москва, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Сочи, Тула, Хабаровск, Челябинск.

Ранее ФХР уже проводила турнир подобного формата с 12 по 14 июня в Москве. Команда Казани заняла второе место в группе Б, одержав 6 побед в 7 матчах, но завершила свое участие на турнире, проиграв в четвертьфинале Туле со счетом 0:5.