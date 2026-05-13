Минниханов: Казань Халяль Маркет расширяет возможности для продвижения продукции

Торговая ярмарка «Казань Халяль Маркет» открылась в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». В этом году в мероприятии принимают участие около 100 компаний из 11 регионов России и девяти зарубежных стран, сообщил на церемонии открытия Раис РТ Рустам Минниханов.

«Ярмарки в республике – добрые традиции, которые позволяют их участникам устанавливать новые торговые связи. Сегодня здесь представлен богатый выбор разнообразной продукции из регионов России, а также из зарубежных стран», – сказал он.

Минниханов отметил, что сегодня халяль – это движение, которое отражает глубокие духовные и культурные ценности, объединяет миллионы людей по всему миру. По его словам, Татарстан как ведущий регион России в части развития исламской экономики придает особое значение поддержке и продвижению индустрии халяль.

Раис РТ уточнил, что Татарстане насчитывается более 150 производителей продовольственных товаров по стандартам «Халяль». «Растет и экспорт. В прошлом году объем поставок халяльной продукции из республики достиг 45 млн долларов США, что втрое превышает показатель 2024 года. Положительная динамика сохраняется и в текущем году», – добавил он.

Минниханов выразил уверенность, что ярмарка «Казань Халяль Маркет» откроет новые возможности для продвижения халяльной продукции Татарстана на рынки стран Востока и углубит партнерские связи.

«Это яркое свидетельство международного интереса к халяльному рынку Татарстана и России в целом», – подчеркнул руководитель республики.

Заместитель министра сельского хозяйства России Максим Маркович заметил, что ярмарка проводится уже в четвертый раз, что «демонстрирует актуальность площадки и необходимость ее дальнейшего развития».

До начала торжественной церемонии председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин зачитал суры из Корана.

На ярмарке представлен широкий ассортимент халяльной продукции, в том числе продукты питания, одежда, косметика и товары повседневного спроса, от компаний России, Афганистана, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Индии, Саудовской Аравии, Судана.

Вся продукция прошла обязательный аудит на соответствие стандартам «Халяль», включая проверку сырья, помещений и оборудования.

Ярмарка работает в агропромышленном парке «Казань» с 8 до 19 часов. Посетить ее можно по 17 мая.