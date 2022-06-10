Зяббаров: В последние три года у фермеров РТ растет поголовье по всем видам скота и птицы

В последние три года у фермеров Татарстана наблюдается рост поголовья по всем видам скота и птицы, растут объемы денежной выручки. Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства региона вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами Татарстана провел Президент РТ Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В частности, нарастили поголовье Новошешминский, Тюлячинский, Агрызский, Кукморский, Сабинский, Мамадышский и Высокогорский районы. Впрочем, поголовье крупного рогатого скота сократилось в Аксубаевском, Заинском, Лаишевском, Муслюмовском, Лениногорском и Ютазинском районах. «Прирост обеспечен благодаря вовлечению в фермерское дело молодых и поддержке состоявшихся фермеров», — отметил докладчик.

С 2019 по 2021 год на грантовую поддержку малых форм хозяйствования направлено 3,1 млрд рублей. В том числе на «Развитие семейных ферм» направили 1 млрд 26 млн. рублей, на «Развитие сельскохозяйственной кооперации» — 791 млн, на «Агростартап» и «Начинающий фермер» — 1 млрд 273 млн, а на «Агропрогресс» — 24 млн.

При этом гранты на развитие семейных ферм и по программе «Агростартап» получили 90 фермеров на 530 млн рублей. В результате полной реализации этих проектов за два года ожидается увеличение поголовья: коров — на 1,5 тыс. голов, КРС на откорме — на 2,3 тыс. голов, лошадей — на 320 голов, овец — на 300 голов, а птицы — на 490 тыс. голов.

Наиболее активно на участие в грантовых программах заявляются сельхозпредприниматели из Сабинского, Кукморского и Тукаевского районов. Там по 23–25 фермеров и кооперативов получили гранты, уточнил министр.

Наиболее активно на участие в грантовых программах заявляются сельхозпредприниматели из Сабинского, Кукморского и Тукаевского районов. Там по 23–25 фермеров и кооперативов получили гранты, уточнил министр.

Вместе с тем, по словам Зяббарова, наибольшие резервы для увеличения объемов производства имеются у сельхозкооперативов. Число их членов за 2021 год выросло на 2 тыс. и достигло 10 тыс., денежная выручка увеличилась на 2,7 млрд. рублей и составила 9,2 млрд рублей.

Запланировано дальнейшее наращивание объемов производства за счет вовлечения в кооперацию новых членов с помощью государственной поддержки. Это гранты и субсидии будут выделяться в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (нацпроекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина).

Руководитель Минсельхозпрода РТ также упомянул систему «Мои субсидии», через которую уже второй год выдаются субсидии для личных подсобных хозяйств (в начале мая до 50 тыс. получателей были доведены денежные средства) и программу строительства мини-ферм. По ней субсидии с 2015 года получили 2456 ЛПХ на 558,6 млн рублей, в том числе в 2022 году — 107 ЛПХ на 50 млн.

Помимо прочего, аграрии Кукморского района Татарстана впервые в истории республики перешагнули планку 400 тонн валового надоя молока в сутки, заключил Марат Зяббаров.