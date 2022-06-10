В Татарстане завершилась посевная кампания

Фото: архив «Татар-информ», Салават Камалетдинов

В Татарстане подошла к концу посевная кампания, площади ярового сева составили 1,8 млн гектаров. Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства региона вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами Татарстана провел Президент РТ Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

По региону защитные мероприятия проведены на площади 1 млн 575 тыс. гектаров (из них против сорняков — 795 тыс. гектаров, болезней — 268 тыс. гектаров, а вредителей — 162 тыс. гектаров). Листовая подкормка проведена на площади 350 тыс. гектаров, отметил докладчик.

Кроме того, в Татарстане уже началась заготовка кормов. Активно ее ведут такие районы, как Алькеевский, Зеленодольский, Сабинский, Нижнекамский, Заинский, Нурлатский, Актанышский и Алексеевский. К процессу присоединились и агрофирмы инвесткомпаний.

Всего в текущем году в республике предстоит заготовить 3,2 млн тонн сенажа, 3,7 млн тонн силоса и 350 тыс. тонн сена. Это 40 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота, пояснил Зяббаров.