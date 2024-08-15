Зяббаров: Татарстан более чем на 100% закрывает потребности населения в продуктах

Информация о том, что менее 5 процентов жителей крупных городов Татарстана осведомлены о достижениях сельскохозяйственного комплекса республики, является неожиданностью. Об этом заявил зампремьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Напомним, ранее опрос показал, что только 4,9% татарстанцев знают, что республика обеспечивает сама себя продуктами.

«Благодаря планомерным усилиям работников сельского хозяйства Республика Татарстан уже достаточно давно более чем на 100% закрывает потребности собственного населения в основных продуктах питания! Другими словами, благодаря аграриям для базового наполнения магазинов и холодильников своих жителей Татарстану не нужно ничего ввозить из-за своих пределов, всё производим сами, на своей земле», — сказал министр, чьи слова приводит пресс-служба Минсельхоза РТ.

Он добавил, что обеспеченность по мясу, молоку, яйцам и хлебу составляет более 100% от нормы в расчете на каждого жителя Татарстана, по сахару и картофелю — свыше 300%, а по растительному маслу обеспеченность выше нормы более чем в 7 раз.

«Высокие результаты достигаются благодаря четкому соблюдению агротехнических мероприятий, внедрению новых технологий, привлечению в отрасль уникальных специалистов. Это скрупулезная и системная работа, которой мы занимаемся в режиме 24/7», — подчеркнул Зяббаров.

В пресс-службе Минсельхоза РТ отметили, что на достигнутом уровне более 100% обеспеченности жителей Татарстана базовыми продуктами питания агропромышленный комплекс не останавливается.

«В республике продолжается активная работа по строительству животноводческих ферм и комплексов, внедрению цифровой системы учета скота, программ управления стадом и управления кормлением. Регион повышает интенсивность работы с землей, снижает зависимость отрасли от погодных и климатических факторов», — говорится в сообщении.

За последние 5 лет введено в эксплуатацию 82 молочных комплекса и фермы мощностью 51,4 тыс. голов. В том числе в 2023 году — 19 молочных комплексов на 10,6 тыс. голов.

Благодаря целенаправленным усилиям работников сельского хозяйства Республика Татарстан летом 2024 года впервые в своей истории достигла отметки в 5 тыс. тонн надоя молока в сутки.

Строительство и ввод современных молочных комплексов формируют базу для дальнейшего увеличения производства молока на уровне 2–3% ежегодно.

В направлении растениеводства в настоящий момент акцент делается на работе с высокомаржинальными культурами и их переработке, происходит активный переход к высокоэффективным, безопасным жидким удобрениям, освоение новых сортов растений отечественной селекции.

Снижение зависимости от переменчивых погодных условий обеспечивается за счет модернизации мелиоративного комплекса. Все больше сельскохозяйственных земель в Татарстане получают системы искусственного полива.

Активно внедряются агроландшафтные почвозащитные системы земледелия, позволяющие дополнительно повысить плодородие почв.

Достижение высоких показателей невозможно без своевременного обновления техники. Республика Татарстан реализует программы модернизации парков сельхозтехники, компенсируя аграриям 30% от приобретаемого нового оборудования.

В рамках программы с бюджетной поддержкой 30% стоимости ежегодно приобретается около 3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники на сумму до 13 млрд рублей.