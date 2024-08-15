Опрос: Только 4,9% татарстанцев знают, что республика обеспечивает сама себя продуктами

Только 4,9% опрошенных татарстанцев знают о том, что наша республика обеспечивает сама себя основными продуктами более чем на 100%. Таковы результаты исследования агентства «ПромРейтинг».

Большинство опрошенных жителей Татарстана оценили общий уровень развития сельского хозяйства в республике как средний (38%). Причем вариант ответа «высокий» и «крайне высокий» выбрали 50% мужчин и только 32% женщин. Наиболее позитивно сельское хозяйство республики оценили мужчины среднего возраста, наиболее негативно — женщины старшего возраста.

31% участников опроса посчитали, что их информированность в вопросах сельского хозяйства РТ низкая, еще 20% затруднились с ответом на вопрос.

Важность отрасли сельхоза подчеркнули 68% татарстанцев. Для горожан мужского пола сельское хозяйство в среднем важнее на 5%, чем для женщин, проживающих в республике.

Среди городской молодежи Татарстана респондентов, низко оценивающих важность сельского хозяйства, в три раза больше, чем среди возрастных: 6,5% против 2%.

Только 34% опрошенных горожан Татарстана хотели бы, чтобы их дети были связаны с отраслью сельского хозяйства и производства продовольствия в республике. «Аграрного будущего» своим детям желают около 40% городских мужчин и 32% горожанок.

Городские представительницы женского пола меньше знают и меньше заинтересованы в сельском хозяйстве и секторе производства продуктов питания, чем городские мужчины.

Также 11% опрошенных назвали отрасль сельхоза высокотехнологичной и автоматизированной, но большинство респондентов-горожан считают, что это «где-то так, а где-то не так по отрасли». Скорее отсталым сельское хозяйство РТ оценивают 15,5% участников опроса.