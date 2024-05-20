Зяббаров: Районы Заволжской зоны слабо участвуют в программе по строительству мини-ферм

Районы Заволжской зоны Татарстана слабо участвуют в программе по строительству мини-ферм. По пять таких объектов построили только в Буинском и Кайбицком районах. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на зональном семинаре-совещании по повышению деловой активности сельского населения в поселке Апастово.

«Не строили мини-фермы Спасский, Верхнеуслонский и Зеленодольский районы. Для сравнения: в Мамадыше построили 22 мини-фермы, Арске – 20, Нурлате – 19, Актаныше – 18», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

По его словам, программа по строительству мини-ферм в целом востребована у сельского населения. По ней субсидии с 2015 года получили 2 744 личных подсобных хозяйства на 696 млн рублей, в том числе в этом году – 31 ЛПХ на 13,5 млн рублей.

Зяббаров подчеркнул, что на государственную поддержку личных подсобных хозяйств в этом году предусмотрено 546 млн рублей. «Основное направление – это субсидии на сохранение дойного стада», – отметил он.

Так, ежегодно из республиканского бюджета выделяется 350 млн рублей на содержание коров. В частности, от 2 тыс. до 4 тыс. рублей на корову с прибавкой 300 рублей на ветеринарное обслуживание.

«Не всеми получателями поддержки прошлых лет выполнены показатели – увеличение и сохранение общего поголовья в течение пяти лет. По Заволжской зоне в целом исполнительская дисциплина хорошая, но есть шесть нарушителей в Дрожжановском районе с нехваткой 20 коров», – заявил глава Минсельхозпрода.

Он добавил, что в республике возвращены субсидии в бюджет по 25 получателям на сумму более 6 млн рублей. «Чтобы не доводить до возврата субсидий, прошу глав районов обеспечить полную загрузку мини-ферм согласно проекту», – заключил Зяббаров.

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин призвал сельчан сохранять поголовье крупного рогатого скота, а для этого пользоваться мерами господдержки, о чем сообщал «Татар-информ».