Фарид Мухаметшин о сокращении поголовья коров: «Как можно с этим мириться»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин призвал сельчан сохранять поголовье крупного рогатого скота, а для этого пользоваться мерами господдержки. Об этом глава парламента заявил на зональном семинар-совещании по повышению деловой активности сельского населения в поселке Апастово.

«Столько федеральных и республиканских мер поддержки — субсидии, льготные кредиты! Одни пользуются этими инструментами, а другие нет. Не можем мириться с ситуацией снижения поголовья крупного рогатого скота. Федеральные и республиканские программы не всеми одинаково оцениваются, и не все в них участвуют», — сказал Мухаметшин.

Председатель Госсовета отметил, что руководство республики обеспокоено сокращением сельского населения, и для решения проблемы принимается ряд мер. «Но сохранение поголовья скота от вас зависит. Есть возможности по программам поправить ситуацию, а вы ничего не делаете. Деньги на программы предусмотрели и еще уговариваем ими пользоваться», — добавил он.

Мухаметшин попросил глав районов посмотреть на ситуацию по сокращению скота самокритично. «Как можно с этим мириться. Это то, чем живет сельское население, на чем зарабатывает», — подчеркнул он.

Глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров рассказал, что, несмотря на господдержку, в прошлом году произошло снижение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) на 12,8 тыс. голов, в том числе на 5,2 тыс. коров.

В Заволжской зоне поголовье сократилось на 1911 коров. «Плюсует только Тетюшский район. Наибольшие потери, пятая часть от республиканских потерь, в Дрожжановском районе, где минус 1021 корова», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия.

Всё это, по его словам, напрямую влияет на объемы производства сельхозпродукции в целом по району, «поскольку удельный вес ЛПХ в производстве валовой продукции — 53%».

«Все эти годы Дрожжановский район был на третьем месте по численности поголовья после Балтасей и Арска, и в течение одного года упал сразу на 20%. Считаем, что район серьезно недорабатывает со своим населением, нужно усилить контроль», — заметил Зяббаров.

Он убежден, что многое зависит от работы исполнительных комитетов по организации заготовки кормов и сбыта продукции.

«Закупочные цены на молоко восстановились, а поголовья прошлого года уже нет. В этих же условиях прибавили 75 коров в Староказеевском сельском поселении, 24 коровы — в Большесалтыковском сельском поселении Камско-Устьинского района, на 16 коров приросли в Бюрганском поселении Буинского района», — констатировал министр.

Глава Минсельхозпрода также привел данные Татарстанстата, согласно которым в фермерских хозяйствах наблюдается снижение всех видов поголовья скота и птицы. Потери крупного рогатого скота у фермеров за год составили почти 10 тыс. голов.

«Нет ни одного района, где сохранили все виды поголовья к прошлому году. В целом по Заволжской зоне потери составили 869 голов крупного рогатого скота, в том числе 396 коров, 821 голова овец и коз», — заключил Зяббаров.

В Заволжскую зону входят Апастовский, Буинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Спасский, Тетюшский районы республики.