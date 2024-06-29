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Зяббаров призвал аграриев в хорошую погоду активизировать заготовку кормов
На следующей неделе аграриям Татарстана следует воспользоваться благоприятными погодными условиями и активизировать заготовку кормов. Об этом заявил вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на традиционном совещании в Доме Правительства региона.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Обращаюсь к руководителям хозяйств и агрохолдингов: следующая неделя ожидается солнечной и сухой. Необходимо задействовать всю кормоуборочную технику и трудовые ресурсы и закончить первый укос многолетних трав до конца следующей недели», — подчеркнул глава Минсельхозпрода.
По словам докладчика, всего на сегодняшний день в Татарстане заготовлено 100 тыс. тонн сена и 851 тыс. тонн сенажа. В среднем по всей республике на одну условную голову приходится 6,3 центнера кормовых единиц, что составляет 16% от плана. Более 30% от потребности заготовлено в Кайбицком, Лениногорском и Аксубаевском районах. Вместе с тем в 23 районах показатели ниже среднереспубликанских, уточнил он.
Кроме того, Зяббаров указал на важность заблаговременной организации отбора проб и анализа качества заготовленного сенажа. «У нас насчитывается достаточное количество лабораторий, способных оценить качество кормов для всех категорий сельхозформирований республики», — заметил он.
Стоит отметить, что две недели назад Марат Зяббаров также призывал руководителей сельхозпредприятий сосредоточиться на заготовке кормов. В общей сложности в Татарстане имеется 353 тыс. гектаров многолетних трав, из которых 330 тыс. должны быть направлены на кормовые цели.
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