Зяббаров призвал сельчан «максимально мобилизоваться на кормозаготовке»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ призвал руководителей сельхозпредприятий сосредоточиться на заготовке кормов.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В Татарстане в общей сложности насчитывается 353 тыс. гектаров многолетних трав, из которых 23 тыс. гектаров определены как семенные посевы, а остальные 330 тыс. будут использованы на кормовые цели, отметил докладчик.

Предстоящая неделя должна стать периодом масштабной работы по уборке многолетних трав. С первого укоса планируется заготовить более 12 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. В республике на данный момент имеется 6180 тонн сена и 171 тыс. тонн сенажа. Скошено 46,5 тыс. гектаров многолетних трав, что составляет 13% от запланированных 330 тыс.

«Обращаюсь к руководителям сельхозформирований и агрохолдингов — каждый день задержки с заготовкой кормов ведет к потере питательности, снижению продуктивности и увеличению затрат на покупку кормовых добавок. Необходимо максимально мобилизоваться на кормозаготовке», — обратился в связи со сложившейся ситуацией к аграриям Марат Зяббаров.

По словам главы Минсельхозпрода РТ, к заготовке кормов приступили личные подсобные хозяйства в десяти районах. Убрано 5400 тонн сена. При этом треть всего поголовья крупного рогатого скота приходится на личные подсобные хозяйства. «Качество заготовленных кормов определяет будущую экономику молочного и мясного скотоводства на весь год», — констатировал он.

Кроме того, министр рекомендовал усилить контроль водопоя и кормления животных в жаркие дни. В такое время высокопродуктивные коровы потребляют до 200 литров воды, что практически в два раза больше чем обычно. Помимо этого, он призвал обеспечивать оптимальный микроклимат в помещениях для животных.