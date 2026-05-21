Зяббаров: Наиболее крупные сокращения – в районах с большим поголовьем скота

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах за прошлый год ощутимее сократилось в тех районах Татарстана, где выше численность КРС. На это обратил внимание вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на прошедшем в Мензелинском районе Татарстана очередном зональном совещании по повышению деловой активности на селе, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В целом по республике, несмотря на господдержку в размере 1,5 млрд рублей, выделенных из регионального бюджета, в 2025 году поголовье КРС в личных подсобных хозяйствах сократилось на 16,8 тыс. голов, включая 7,1 тыс. коров, констатировал докладчик.

«Что особенно тревожно, наиболее крупные потери в районах с большим поголовьем скота – Балтаси, Арск, Актаныш, Мамадыш, Буинск, Муслюмово», – подчеркнул Марат Зяббаров, назвав основной причиной сокращения поголовья отсутствие интереса к занятию молочным животноводством из-за низких закупочных цен.

В связи с этим министр призвал фермеров полностью задействовать механизм государственной поддержки. «В 2026 году поддержка малых форм заложена в сумме 1,8 млрд рублей, это на 300 млн рублей больше, чем в прошлом. Значительная часть средств, 688 млн рублей, выделяется на поддержку личных подсобных хозяйств», – проинформировал он.

Строительство мини-ферм Зяббаров охарактеризовал как наиболее эффективный вид господдержки. На фоне общего снижения поголовья КРС у присоединившихся к этой программе фермеров оно выросло на 4214 голов за последние шесть лет.

Основные резервы развития малых форм хозяйствования глава Минсельхозпрода РТ увидел в создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов. «Благодаря системной работе и государственной поддержке мы наблюдаем устойчивый рост их численности и показателей эффективности», – выразил уверенность он.

Перейдя к кадровому вопросу, Марат Зяббаров указал на его остроту. В минувшем году за счет увеличения единовременной выплаты молодым специалистам до 750 тыс. рублей удалось привлечь в село в два раза больше выпускников аграрных специальностей. «Однако ряд районов этой поддержкой не пользуются. В этом году ставим задачу привлечь 200 выпускников», – добавил он.

На том же совещании и. о. Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов рассказал, что из-за низких закупочных цен на молоко производители молока в Татарстане каждый месяц теряют более 1,5 млрд рублей выручки.