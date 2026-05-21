Аграрии РТ из-за низких закупочных цен на молоко теряют 1,5 млрд рублей в месяц

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из-за низких закупочных цен на молоко производители молока в Татарстане каждый месяц теряют более 1,5 млрд рублей выручки. Об этом на прошедшем в Мензелинском районе РТ очередном зональном совещании по повышению деловой активности на селе, объединившем представителей 14 восточных районов региона, заявил исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В начале своего выступления политик заметил, что главная цель таких встреч – решение поставленной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым задачи по повышению деловой и социальной активности сельского населения. Руководитель республики «лично контролирует ситуацию в сельском хозяйстве» региона, акцентировал и. о. Председателя Госсовета.

Марат Ахметов напомнил, что по объему валовой продукции сельского хозяйства, который в прошлом, 2025 году впервые превысил 400 млрд рублей, Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе и четвертое в России. Совокупный объем сельхозпродукции с учетом продукции ЛПХ составил более 800 млрд рублей, а малые формы хозяйствования произвели продукции на 160,5 млрд рублей.

Однако, констатировал и. о. Председателя Госсовета, несмотря на явные успехи, АПК республики сталкивается и с трудностями. «Ситуация непростая. Сегодня отрасль переживает сложный период с точки зрения эффективности: закупочные цены на зерно оказались замороженными на уровне 2020 года. Особую озабоченность вызывают цены на молоко», – признал он.

По словам Марата Ахметова, Татарстан производит 5,5 тыс. тонн молока в сутки – в отличие от соседних Ульяновской, Самарской областей и Марий Эл, где этот показатель составляет всего около 300 тонн. «Республика – лидер по валовому надою молока в стране. Из-за низких закупочных цен наши товаропроизводители ежемесячно теряют более 1,5 млрд рублей выручки», – описал он более детально сложившиеся обстоятельства.

«Это очень серьезная проблема, и даже в масштабах одной республики найти решение этого вопроса непросто. Однако понимание и озабоченность этой проблемой со стороны руководства республики есть», – пояснил исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

При этом Марат Ахметов также сделал акцент на том, что развитие сельского хозяйства – это вопрос не только занятости сельчан, но и сохранения сельского образа жизни и, соответственно, традиций, культуры, родных языков, поскольку лучше всего они сохраняются именно на селе.

«Сельское хозяйство, безусловно, – это основа, судьбоносная отрасль, от состояния которой зависит будущее самой деревни. Но в то же время жизнь села не ограничивается одним лишь сельским хозяйством, поэтому повышением деловой активности на селе должны заниматься все органы власти», – подчеркнул он.

Глав районов и сельских поселений политик призвал искать новые формы взаимодействия с молодежью, активнее привлекать инвесторов и информировать людей о реализуемых в республике мерах господдержки.

«Да, сейчас время непростое, но уверен, что после окончания спецоперации мы еще раз вернемся к этим вопросам. Нужны более масштабные программы развития села, в том числе и на федеральном уровне. Территория нашей большой страны не должна замыкаться в городах», – убежден и. о. Председателя Госсовета.

При подведении итогов семинара-совещания Марат Ахметов поручил главам районов провести подробный анализ состояния деловой активности сельчан и уделить большее внимание вопросам заполняемости промышленных парков. «Промпарки также работают на стимулирование деловой активности сельчан, создают новые рабочие места. Вклад каждого района в валовой региональный продукт весом, и от этого в немалой степени зависят общие успехи республики», – отметил он.

Участие в совещании приняли вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, председатель совета Ассоциации органов местного самоуправления РТ Экзам Губайдуллин, депутаты Госсовета РТ Альберт Хабибуллин, Азат Хамаев и Назип Хазипов, главы 14 муниципальных районов республики, руководители личных подсобных хозяйств и семейных ферм, представители профильных министерств и ведомств, банковской сферы.