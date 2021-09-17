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Ру Тат
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17 сентября 2021  15:58

Звонок для радости: как помочь ребенку включиться в учёбу без стресса

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Примерный топ фраз, которые родители никогда не услышат от своих детей перед школой: «Экзамен для меня – всегда праздник!», «Здорово, что каникулы уже кончились!», «Не хочу больше играть, хочу на урок!».

Слишком силен контраст между расслабленным августом и учебным сентябрем. Как правильно переключиться в школьный режим и напомнить ребенку, что в классе его ждут друзья, а на уроках – новые открытия? Как правильно подготовить ребенка к первому классу, как адаптировать ребенка к школе, что такое страх школы и как его победить, что делать со стрессом перед экзаменами и как успеть выучить все?  

Вместе с экспертами и преподавателями онлайн-школы «Фоксфорд» в проекте «Звонок для  радости» можно узнать ответы на все эти вопросы.

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