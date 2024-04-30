«Звонкий Первомай»: в Нижнекамске подготовили насыщенную программу на 1 Мая

В День весны и труда, 1 мая, жителей и гостей Нижнекамска ждет насыщенная программа. С самого утра в парках города будут проходить различные мероприятия: спортивные игры, квесты, мастер-классы, кинопоказы, спектакль для детей, концерты.

Праздник развернется на пяти площадках — в парках имени Тукая, «Семья», «Велики», «Солнечной поляне» и в сквере имени Лемаева.

События стартуют в 10 часов в парке «Солнечная поляна» со стартов «Веселая весна». До 15 часов здесь будет организовано катание на пони, соревнования по армрестлингу, игра в шахматы и волейбол. Также пройдут мастер-классы по боксу и баскетболу.

Программа в парке Тукая начнется в 14 часов с флешмоба. Горожан ждет книжная выставка, подвижные игры, мастер-классы и концертная программа «Встречаем песней Первомай».

Концерт под названием «Праздник весны и труда» пройдет и в парке «Семья». Здесь же запланирована программа «Звонкий Первомай» и музыкально-развлекательная программа «Мы в мире, дружбе будем жить».

В парке «Велики» будут работать интерактивные спортплощадки «Первомайские забавы», а в сквере Лемаева намечена концертная программа «Лэззэтле яшьлек».

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