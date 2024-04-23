Турнир по городкам, духовой оркестр, эстафета: как в Альметьевске отметят 1 Мая

В Праздник весны и труда жителей Альметьевска ожидает большая развлекательная программа. События во время прямого эфира анонсировал глава района Тимур Нагуманов.

«Уже на следующей неделе отметим 1 Мая — Праздник весны и труда. Ожидается открытие турнира по городкам, мастер-классы, детская игровая программа, выступление музыкальных коллективов республики», — сказал он.

Основные мероприятия будут организованы в городском парке им. 60-летия нефти Татарстана. «Всех приглашаем с семьями», — отметил Нагуманов.

Также в этом году пройдет традиционная первомайская легкоатлетическая эстафета. Мероприятие в 64-й раз будет проходить на центральной улице Ленина.

В этот же день состоится первомайский образовательный форум «Про твое развитие», возложение цветов к бюстам героев, выступление духового оркестра. Будет работать ярмарка, также запланировано приготовление первомайской каши.

Завершится день концертной программой в ДК «Нефтьче».