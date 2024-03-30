«Звонили, требовали отдать детей»: в Мамадышском районе насчитывается 14 приемных семей

Фото предоставлено Фаузией Нургалимовой

Жительница Мамадышского района Алевтина Башкова руководит клубом «Луч надежды» с июня 2007 года, тогда они с мужем Николаем взяли под свое крыло приемных детей. Сейчас в Мамадышском районе насчитывается 14 приемных семей, в которых в общей сложности воспитываются 35 детей. Как правило, супруги начинают задумываться о приеме новых членов в свою семью после 40 лет.

В этом возрасте родные дети в основном «улетают» из семейного гнезда, дом опустевает. Николай и Алевтина Башковы, которая долгие годы проработала воспитателем, решили стать приемными родителями. Именно тогда инициативной, активной женщине, хорошо знающей подход к детям, предложили возглавить клуб приемных семей района.

«Стало традицией в клубе проводить праздники к 8 Марта, Дню матери, спортивные соревнования. Интересны были вылазки на природу близ деревни Каменный Починок. Я сама сочиняла сценарии, играла Деда Мороза и других персонажей. Такие мероприятия всегда сближают как взрослых с детьми, так и сами приемные семьи. Большинство мероприятий организовывала у себя дома», — рассказала Алевтина Башкова.

Фото предоставлено Фаузией Нургалимовой

Алевтина и Николай сделали все возможное, чтобы обеспечить будущее вверенным им детям. В настоящее время уже шестеро из них получили квартиры, а седьмая приемная дочь ожидает получения жилья в Казани. Совершеннолетние дети часто приезжают к Башковым на выходные.

Были звонки от родителей с требованиями отдать им детей. Предлагали деньги, чтобы приемные родители от них отказалась. «Но я отвечала им, что их дети бесценны, и верну, если они восстановят свои родительские права через суд», — вспоминает Алевтина Башкова.

Маме одного из детей удалось это сделать. В итоге во время выпускного вечера в школе в качестве гостей у приемного сына присутствовали две мамы.

Фото предоставлено Фаузией Нургалимовой

По мнению Алевтины Башковой, если у супругов есть желание стать кандидатами в приемные семьи — пусть пробуют. Для начинающих в Елабуге действует «Школа приемных семей», где в течение 80 часов можно обучиться азам этого дела. Там же работают и психологи, к которым можно обратиться в любое время. Приемные родители сами становятся отличными психологами и способны давать ценные советы. В этих целях они часто проводят встречи как в районе, так и в республике.

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024-й в России объявлен Годом семьи.