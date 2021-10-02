Звезды российского футбола проведут уроки футбола в шести городах Татарстана

Российский футбольный союз организует автопробег «Наши парни» по Республике Татарстан. За пять дней автобус сборной России с экс-футболистами команды Динияром Билялетдиновым, Русланом Пименовым, Дмитрием Сычевым и Дмитрием Хлестовым объедет 6 городов республики. Игроки побывают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Альметьевске, Чистополе и Казани.

В каждом из городов на центральных стадионах футболисты проведут «Уроки футбола» в рамках проекта РФС «Футбол в школе». Всего в них поучаствуют более полутора тысяч мальчиков и девочек. Кроме того, 6 октября в Казани экс-футболисты сыграют инклюзивный матч со спортсменами с особенностями интеллектуального развития.

Пробег начнется 3 октября в 15:00 у стадиона «Ак Барс Арена». Затем состоится автограф сессия с экс-футболистами в Казани. После этого автобус сборной отправится в Набережные Челны, где 4 октября в 10:00 пройдет «Урок футбола» для детей на стадионе «КАМАЗ». В 14:00 аналогичный урок звезды проведут уже в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик». На следующий день «Уроки футбола» пройдут в Бугульме, Альметьевске, Чистополе. 6 октября экс-футболисты на автобусе сборной России вернутся в Казань, чтобы провести инклюзивный матч с участием спортсменов с особенностями интеллектуального развития. А в заключительный день пробега, 7 октября, в 13:00 на стадионе «Центральный» в Казани состоится «Урок футбола» для детей из образовательных школ Казани.

Всего в «Уроках Футбола» примут участие порядка 1800 детей разного возраста. За 6 дней автобус сборной проедет более 800 километров. Все мероприятия пройдут в рамках промо к матчу национальных сборных России и Словакии.

Напомним, с 1 сентября в 150 общеобразовательных школах 8 регионов страны был запущен проект «Футбол в школе». Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе стал урок футбола. Одним из регионов, участвующих в проекте, стал Татарстан. Во все школы РФС за счёт собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола.

Ключевым элементом проекта «Футбол в школе» является обучение школьных педагогов основам футбола и современным методикам проведения занятий этим видом спорта. Специалисты РФС разработали методический комплект в том числе для урока футбола в 1-4 классах. Кроме того, на образовательной платформе «Академии РФС» был запущен бесплатный онлайн-курс обучения «Массовый футбол», дающий тренерскую лицензию «Е-РФС». Обучение проводится бесплатно и рассчитано в первую очередь на школьных учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования. На данный момент это обучение прошли уже более 1 200 человек. В ближайшее время РФС запустит также обучающий видеокурс.

Расписание автопробега «Наши парни»:

3 октября (воскресенье)

15.00 Старт автопробега «Наши Парни» в поддержку сборной. Пресс-подход к участникам и официальным лицам.

Время: 15:00 – 15:30

Место: Стадион «Ак Барс Арена».пр-т. Хусаина Ямашева, 115 А, Казань

16.00 Остановка на АЗС «Газпромнефть». Фото и автограф сессия с экс-игроками сборной.

Место: ул. Краснококшайская 142, Казань.

4 октября (понедельник)

10:00 «Урок футбола» в Набережных Челнах

Место: стадион «КАМАЗ», пр-т. Московский, 104, Набережные Челны

15.00 «Урок футбола» в Нижнекамске

Место: стадион «Нефтехимик», Студенческая ул., 11, Нижнекамск

5 октября (вторник)

10.00 «Урок футбола» в Бугульме

Место: стадион «Энергетик», ул. Нефтяников, 19, Бугульма

14.00 «Урок футбола» в Альметьевске

Место: стадион «Городской», ул.Белоглазова, 60 Альметьевск

18.00 «Урок футбола» в Чистополе

Место: стадион «Олимп», ул.Энгельса 118 Чистополь

6 октября (среда)

9.00 Инклюзивный матч с участием спортсменов с особенностями интеллектуального развития

Место: Вагапова д. 17, Казань

18.30 Public talk фото и автограф сессия в ТЦ «МЕГА»

Место: пр-т. Победы, 141, Казань

7 октября (четверг)

13.00 (ориентировочное время) «Урок футбола» в Казани

Место: стадион Центральный, ул. Ташаяк 2, Казань