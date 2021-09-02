24 школы в Татарстане принимают участие в проекте РФС и Минпросвещения «Футбол в школе»

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С 1 сентября этого года в 150-ти общеобразовательных школах России стартовал проект «Футбол в школе». В Татарстане занятия футболом будут проводиться в 24-х школах республики, рассказали ИА «Татар-информ» в федерации футбола РТ. Урок футбола станет третьим уроком физкультуры в этих школах или будет проводиться во внеурочное время.

«Футбол в школе» – это совместный проект Минпросвещения России и Российского футбольного союза. Помимо Татарстана уроки футбола проводятся пока только еще в семи регионах России – в Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областях, Чувашской Республике и в Санкт-Петербурге.

Во все школы, которые принимают участие в проекте «Футбол в школе» РФС за счет собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола. Занятия футболом будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек.

Также предполагается организация на муниципальном уровне школьных футбольных лиг – регулярных соревнований между школами. А уже со следующего года в планах РФС совместно с Минспортом России и Минпросвещения России – запуск Единой школьной футбольной лиги.

По мнению президента РФС Александра Дюкова, данный проект повысит массовость занятий футболом среди школьников, а также может стать первым шагом для учеников к началу профессиональной карьеры в спорте.

«Появление футбола в учебном плане, а также регулярные соревнования между школами помогают решить сразу две задачи. Во-первых, укрепить здоровье населения, повысить массовость занятий физкультурой и спортом. Во-вторых, создать дополнительные возможности для появления новых молодых игроков в нашем профессиональном футболе. Начав занятия футболом в школе, ребенок может увлечься этим видом спорта, после чего перейти в ДЮСШ. Там он сможет продолжить свое футбольное обучение и потенциально – вырасти в профессионального футболиста. Ключевой задачей проекта при этом является обучение педагогов, чтобы они проводили занятия футболом по современным методикам», – цитирует Дюкова пресс-служба РФС.