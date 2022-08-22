Звездный новичок УНИКСа из США Дэрил Мэйкон прилетел в Казань

Американский новичок УНИКСа Дэрил Мэйкон прибыл в Казань. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Дэрил Мэйкон на связи. Новичок УНИКСа прилетел в Казань и готовится присоединиться к тренировкам команды. Пожелаем американскому защитнику успехов в предстоящем сезоне!» — говорится в сообщении.

Напомним, соглашение звездного американца с УНИКСом согласовано по схеме «1+1».

Прошлый сезон 26-летний защитник провел в «Панатинаикосе». В 31 матче греческой Суперлиги игрок в среднем набирал 11.8 очка, отдавал 3.7 передачи, делал 1.9 подбора и совершал 0.7 перехвата за 22.8 минуты на паркете.

С 2018 по 2020 год Мэйкон провел в НБА 12 матчей за «Маверикс» и «Хит», отличившись 32 очками, 12 подборами и 8 передачами.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о новом составе и перспективах команды Перасовича в сезоне 2022/23.