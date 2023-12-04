Звездные гирлянды, ретро-елка и домик Деда Мороза: как Казань встретит 2024 год

Главной темой обсуждения на деловом понедельнике в Казани сегодня стало новогоднее оформление города

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Звездное небо» Вахитовского района и арт-объект к «Играм будущего»

Главной темой обсуждения на деловом понедельнике в Казани сегодня стало новогоднее оформление города. Мэр Ильсур Метшин поручил закончить работы до 15 декабря, потому что после этой даты в Казань активно едут туристы со всей России. Чтобы получить заряд праздничного настроения, жителям Казани в этом году можно даже не ехать в центр.

«Точки притяжения жителей и гостей расположатся во всех районах Казани, украшен будет не только центр города. Более сотни елочных городков на районных площадках и в жилых массивах – очень впечатляюще», – сказал казанский градоначальник.

Еще на прошлой неделе стало известно, что новинки будут в оформлении Вахитовского района Казани и центра города. Например, в преддверии «Игр будущего» на площади тысячелетия появится арт-объект в виде кубов. Высота световой инсталляции — 3 м, а длина — 8 м. Еще к Новому году преобразится новая входная группа парка им. Горького.

Ильсур Метшин: «Точки притяжения жителей и гостей расположатся во всех районах Казани, украшен будет не только центр города» Фото: kzn.ru

Сегодня глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов рассказал еще о некоторых новинках в новогоднем оформлении. Например, появятся светодиодные гирлянды «Звездное небо». Жители смогут увидеть их на улице Павлюхина – от перекрестка с улицы Назарбаева до пешеходного моста на остановке «Халева». Главной елкой Вахитовского и Приволжского районов станет зеленая красавица в сквере Филармонии, украшенная звездами.

Старо-Татарскую слободу помимо елочного городка с новой сценой для выступлений преобразит светящееся национальное украшение Хасите. Его автором стал художник Ильнур Сиразиев, а арт-объект создали в рамках федеральной программы «Туристический код». Увидеть его можно по адресу: ул. Татарстан, 7.

Новая елка в парке «Крылья Советов» будет в стиле советской эпохи

Центром притяжения жителей Авиастроя в Казани в новогодние праздники традиционно становится елочный городок в парке «Крылья Советов».

«Настоящим подарком для жителей будет новая 20-метровая новогодняя елка в стиле советской эпохи, приобретенная благодаря Раису РТ Рустаму Нургалиевичу Минниханову и непосредственно вашей, Ильсур Раисович, поддержке», — обратился к градоначальнику и.о. главы Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Марат Махмутов.

Елочный комплекс должны открыть в парке «Крылья Советов» в воскресенье, 24 декабря, в 17.30. В течение новогодних каникул большая часть мероприятий Авиастроительного района пройдет как раз там. Особенное внимание будет уделяться детям участников СВО. Махмутов отчитался, что свыше 1000 таких ребят получат подарки от Деда Мороза.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил, чтобы и в других районах дети участников СВО не были обделены вниманием и получили новогодние подарки.

«На районах лежит не только забота о праздничном оформлении, но и о концертных мероприятиях. Обращаю ваше внимание — оособое пристальное внимание уделить детям участников СВО, чтобы никто не остался без подарка, без внимания», — обратился Метшин к главам районов Казани.

Еще и.о. главы Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани рассказал, что на территории этих районов появятся новые светящиеся арт-объекты. Например, въезд в Ново-Савиновский район будет украшен декоративными инсталляциями «Деревья».

Новогодний парк «Сосновая роща» напомнит казанцам о детстве

Ностальгия должна накрыть жителей Казани при посещении парка возле ДК химиков. Об этом рассказал глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов на деловом понедельнике в мэрии.

«В парке „Сосновая роща“ появится новое оформление, тема которого — „Воспоминания из детства“. Использование в оформлении символов новогоднего праздника по воспоминаниям о елках возле ДК химиков прошлых лет, старых мультфильмов и сказок — все это погрузит жителей в волшебную атмосферу беззаботного и веселого детства», — сказал глава администрации.

Новая точка на новогодней карте Казани — елочный городок в парке «Сад Рыбака» в Кировском районе. Иллюминацией украсят также входную группу и фонтан. Жителям «Салават Купере» не придется выезжать за пределы жилого массива в поисках новогоднего настроения. В парке установят 18-метровую елку.

Парк «Светлая долина» впервые преобразится к Новому году

В Советском районе Казани у ЖК «Светлая долина» вдоль реки Ноксы появился сначала новый парк, а теперь там возведут и елочный городок. Деталями поделился глава Администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

«Новой точкой притяжения после открытия второй очереди парка „Светлая долина“ станет елочный городок. Это площадка с большой елкой и сценой и праздничной программой, которая будет работать и радовать более 40 тыс. жителей новых жилых комплексов и ближайших жилых массивов», — рассказал Фатхутдинов.

На весь Советский район Казани будут работать 45 елочных городков, а во многих тоже появится что-то новенькое. Например, в праздничном комплексе в Дербышках появится пряничный домик, на ипподроме — сцена для новогодних представлений, а в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ — домик Деда Мороза.

Обновится и иллюминация. Например, световые объекты впервые появятся на улице Академика Сахарова, на пересечении улиц Альберта Камалеева и Аделя Кутуя, на променаде по улице Николая Ершова и на въезде в район со стороны Приволжского района.

Мэр Казани в заключение презентации от глав городских районов выразил надежду, что в жизни все будет так же красиво и празднично, как и на картинках. Следить за датами открытия елочных городков можно в социальных сетях городских администраций.