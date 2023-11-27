Новогодний арт-объект к «Играм Будущего» установят у стен Казанского Кремля

Фото: скриншот презентации

Власти Казани рассказали, где в городе появится новая новогодняя иллюминация. С докладом на деловом понедельнике выступил замруководителя исполкома – председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

«В этом году, как и в прошлом, мы будем использовать уже имеющиеся у нас украшения. Наши предприятия вызвались нам в этом помочь, сейчас они проверяют состояние оборудования на складах», — отметил Куляжев.

Новые световые толеды смонтируют по улицам Карла Маркса, Николая Ершова и Вишневского. «Так мы сможем полноценно украсить маршрут, которым ежедневно пользуются тысячи водителей и пассажиров общественного транспорта», — сказал спикер.

В преддверии «Игр Будущего» на площади тысячелетия появится тематический световой объект в виде кубов. Высота арт-объекта — 3 м, а длина — 8 м.

Иллюминация появится на новой входной группе парка им. Горького, в благоустроенных в этом году парках «Светлая долина», «Сад Рыбака».

Фото: скриншот презентации

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что город приложит все силы, чтобы создать у горожан и туристов новогоднее праздничное настроение, но «обойдемся без крупных закупок, уже имеющимся инвентарем».