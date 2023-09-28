Звезда ТВ Антон Аренс приготовит в Татарстане уху с «менделеевской водой»

На первом детском книжном краеведческом фестивале «Мы и Менделеевск» представят специальную кулинарную программу «Книги и еда». Писатель, гастрономический обозреватель, автор блога «Вкусовщина», ведущий программ «Еда по правилам и без» и «Бери и ешь» Антон Аренс проведет в городе три мастер-класса. В рамках программы состоится кулинарный воркшоп, викторина и беспроигрышная лотерея «Периодическая система питания Менделеева».

Антон Аренс для программы в Менделеевск подготовил особенные, аутентичные рецепты. Так, для всех желающих он проведет гастрономический мастер-класс по приготовлению ухи с «менделеевской водой», а позже все младшие гости фестиваля научатся лепить вареники с вишней по рецепту Любови Менделеевой и посетят чаепитие, где попробуют любимое варенье великого химика Дмитрия Менделеева.

Как объяснили «Татар-информу» в администрации муниципалитета, «менделеевская вода» будет набрана из родников города и района.

Кулинарная программа станет одной из составляющих обширной афиши книжного фестиваля «Мы и Менделеевск», который пройдет 7 и 8 октября. Также в городе организуют большую книжную ярмарку, серию открытых лекций и стратегических сессий, медиалабораторию для молодежи и Школу культурного менеджмента.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на гастрофесте в Татарстане испекут гигантскую губадию.