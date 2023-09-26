В Менделеевске впервые пройдет детский книжный фестиваль с кулинарными мастер-классами

В Менделеевске 7 и 8 октября впервые состоится детский книжный краеведческий фестиваль «Мы и Менделеевск». Мероприятие пройдет в новой точке притяжения горожан — куполе «Атмосфера» в центре города.

«В программе фестиваля запланированы детские мастер-классы, спектакли и спецпроекты, книжная ярмарка. Также намечены лекции и дискуссии о культуре и туризме, профессиональная программа для работников культуры, выставки и многое другое», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района.

«Мы и Менделеевск» откроется 7 октября в 11.00 книжной ярмаркой, участниками которой станут более 40 издательств со всей России.

Ярмарка будет поделена на два основных блока. Первый — издательства, специализирующиеся на современной детской иллюстрированной литературе. Второй — книги по искусству, музыке, театру, психологии, бизнесу, деловой и научно-популярной литературе.

Одновременно с книжной ярмаркой в «Атмосфере» запустят две зоны образовательных мастер-классов для всей семьи от представителей издательств. Дети попробуют себя в создании комиксов, окунутся в историю, создадут собственные коллажи и небольшие книги.

Важная часть фестиваля «Мы и Менделеевск» — спектакли и перформансы. Их откроет программа «Книги и еда»: три мастер-класса Антона Аренса — писателя, гастрономического обозревателя, автора блога «Вкусовщина», ведущего программ «Еда по правилам и без» и «Бери и ешь».

В программе также предусмотрен семейный спектакль и открытые дискуссии о краеведении, туризме и культуре, которые важны для будущего развития города.