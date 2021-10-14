Звезда сериалов «След» и «Игры судьбы» вошла в труппу челнинского театра «Мастеровые»

Фото: instagram.com/masterovye_teatr/

Актриса театра и кино Анастасия Константинова вошла в труппу челнинского театра «Мастеровые». Об этом сообщается в официальных пабликах театра в социальных сетях.

До «Мастеровых» Анастасия Константинова служила в Омском театре юного зрителя и «Тильзит-театре» (в городе Советске Калининградской области). Зрителям она знакома по ролям в популярных телесериалах «След», «Кулагин и партнеры», «Игры судьбы», «Пятая стража» и некоторых других.

«Я счастлива стать частью этого коллектива», — написала на своей странице актриса.

Труппу также пополнил еще один актер — выпускник кафедры режиссуры и актерского искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Румиль Ихсанов.

Актеры уже приступили к репетициям, и накануне зрители могли увидеть их на сцене «Мастеровых» в спектакле «Жизнь прекрасна». Специально для ввода новых актеров в Набережные Челны приехала режиссер спектакля Алессандра Джунтини.

«От всей души желаем Анастасии и Румилю интересных творческих работ и большой зрительской любви!» — говорится в сообщении паблика.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в челнинском театре «Мастеровые» меняется главный режиссер.