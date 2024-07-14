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Звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти скончалась на 54-м году жизни
Американская актриса Шеннен Доэрти, наибольшую известность которой принесло участие в телесериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», скончалась на 54-м году жизни после многих лет борьбы с раком груди. Об этом пишет журнал People.
«С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью», — сообщила Лесли Слоун, долгое время бывшая агентом артистки.
Шеннен Мария Доэрти родилась 12 апреля 1971 года в Мемфисе, штат Теннесси. Сниматься в кино и на телевидении она начала еще в детстве, но известной стала в 1990 году — после появления в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» продюсера Аарона Спеллинга в роли Бренды Уолш. В 1994-м ей пришлось покинуть проект из-за разногласий с коллегами. В 2008-м артистка снялась в продолжении сериала под названием «90210: Новое поколение».
Впрочем, в 1998 году Доэрти присоединилась к новому проекту Спеллинга, сериалу «Зачарованные», в роли ведьмы Прю Холливелл. После четырех сезонов она прекратила сниматься в нем — опять-таки из-за конфликтов на съемочной площадке. Несмотря на это, в 2007 году ресурс AOL включил ее героиню в список «10 величайших ведьм в истории телевидения».
С 2015 года актриса боролась с раком молочной железы, который распространился на лимфоузлы. После лечения и периода ремиссии в 2020 году заболевание возвратилось, причем сразу на четвертой стадии. В 2023-м артистка перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга. В апреле этого года Доэрти рассказала в своем подкасте Let's Be Clear, что из-за ожидания близкой смерти начала перебирать вещи, чтобы пожертвовать их нуждающимся или продать.
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