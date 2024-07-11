Умерла известная по фильму Кубрика «Сияние» актриса Шелли Дюваль

Стоп-кадр из фильма «Сияние»

Американская актриса Шелли Дюваль, известная в первую очередь по роли в фильме Стэнли Кубрика «Сияние» 1980 года, скончалась на 76-м году жизни. Об этом рассказал ее партнер Дэн Гилрой, пишет журнал The Hollywood Reporter.

По словам Гилроя, артистка скончалась во сне в своем доме в городе Бланко (штат Техас) из-за осложнений после диабета. «Моя дорогая, милая, замечательная спутница жизни и подруга покинула нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна. Улетай, красавица Шелли», — добавил он.

Шелли Алексис Дюваль родилась 7 июля 1949 года в городе Форт-Уэрт (штат Техас). Она дебютировала в кино в 1970 году, когда сыграла в комедии режиссера Роберта Олтмена «Брюстер Макклауд».

После этого актриса продолжила сниматься в фильмах Олтмена, среди которых были вестерн «Маккейб и миссис Миллер» (1971), криминальная драма «Воры как мы» (1974), мюзикл «Нэшвилл» (1975) и драма «Три женщины» (1977). Последняя картина принесла ей приз за лучшую женскую роль на 30-м Каннском кинофестивале. В том же году она снялась в романтической комедии Вуди Аллена «Энни Холл», получившей «Оскар» как лучший фильм.

Роль Венди Торренс, жены постепенно сходящего с ума писателя Джека Торренса (Джека Николсона), в фильме ужасов Стэнли Кубрика «Сияние» по мотивам одноименного романа Стивена Кинга принесла артистке наибольшую славу. С распространением интернета один из кадров с ней стал популярным мемом. При этом за не слишком хорошую, по мнению критиков, актерскую игру в этой картине Дюваль даже была номинирована на премию «Золотая малина».

Кубрик, как рассказала актриса в интервью журналу People в 1981 году, заставлял ее «плакать по двенадцать часов в сутки неделями напролет». «Я больше никогда не буду так много отдавать. Если вы хотите испытывать боль и называть это искусством, вперед, но не со мной», — заявила она тогда.

Впоследствии внимание публики привлекли также роли Дюваль в таких фильмах, как «Попай» (1980), «Бандиты во времени» (1981), «Франкенвини» (1984), «Роксана» (1987) и «Потрет леди» (1996). С 2002-го не снималась в кино, но в 2023-м сыграла в фильме ужасов «Ночные холмы».

Помимо прочего, за продюсирование телесериалов «Невероятные сказания и легенды» и «Сказки на ночь от Шелли Дюваль» артистка была удостоена двух номинаций на телевизионную премию «Эмми» в 1988 и 1992 годах.