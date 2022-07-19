Звезда Набиуллина погасла в «Зените»: почему талант из Дербышек не нужен даже «Рубину»

Самый значимый воспитанник «Рубина» за последнее десятилетие, Эльмир Набиуллин, совершил крутое пике в своей карьере. Некогда лучший молодой футболист страны и защитник сборной стал игроком уровня подвала РПЛ. Почему он не нужен «Рубину» – читайте в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Пытаться приглашать Эльмира Набиуллина в «Рубин» больше не будут, его звали, но он по разным причинам отказался Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

«Пытаться приглашать Эльмира в «Рубин» больше не будем. Мы его звали, он отказался»

О возможности возвращения воспитанника казанского футбола Эльмира Набиуллина в «Рубин» накануне сообщил ряд изданий. Однако перспективы возвращения футболиста в Казань опроверг спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский. По его словам, клуб связывался с футболистом, на что тот ответил отказом.

«Мы с Эльмиром вели переговоры, делали ему предложение, но договориться не сумели. А сейчас уже у нас планы изменились в этих позициях. Пытаться приглашать больше не будем. Мы его звали, но он по разным причинам отказался», – сказал Яровинский.

В начале июня Эльмира Набиуллина не устроили не только финансовые аспекты, но и наличие в команде конкурента на позиции крайнего защитника – латераля в лице Ильи Самошникова Фото: www.rubin-kazan.ru

«Татар-информу» стало известно о возможном возвращении Эльмира в Казань чуть больше. По нашей информации, переговоры между клубом и футболистом велись в начале июня. В тот момент, когда «Рубин» уже вел активную трансферную кампанию, а до разрыва контракта Набиуллина с «Химками» было еще далеко. Тогда игрока не устроили не только финансовые аспекты, но и наличие в команде конкурента на позиции крайнего защитника – латераля в лице Ильи Самошникова.

К слову, именно потенциальный уход Самошникова побудил клуб на поиски альтернативы, и, судя по всему, Набиуллин под критерии основного крайка для клуба Первой лиги вполне подходил. Однако ситуация вокруг Ильи остается неоднозначной, и если еще в мае была уверенность, что он покинет Казань, то сейчас ее нет. Вполне вероятно, что Самошников будет возвращаться в Премьер-лигу с «Рубином». Отсюда и жесткое, но понятное «приглашать больше не будем» от Яровинского.

Идеальным развитием продолжения карьеры могло стать возвращение в Казань и перезагрузка карьеры в родном клубе, считает первый наставник Эльмира в большом футболе Ринат Билялетдинов Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Переход в «Зенит» стал для Эльмира отправной точкой вниз по карьерной лестнице

Сезон 2014/15. Молодой и амбициозный «Рубин» под руководством Рината Билялетдинова триумфально заканчивает чемпионат на пятом месте, попадает в групповой этап Лиги Европы и чуть позже привозит в Казань «Ливерпуль». Несмотря на то что костяк той команды все же составляли опытные игроки: Гекдениз Карадениз, Сергей Рыжиков и Олег Кузьмин, не обходилось без молодых звездочек. Одной из них в одночасье стал воспитанник казанского футбола и уроженец Дербышек Эльмир Набиуллин. Тогда единственный татарин в основном составе «Рубина был самым настоящим любимцем публики. Он признавался лучшим молодым футболистом России и даже дебютировал за главную национальную команду страны.

В какой-то момент в силу объективных причин стало ясно, что Эльмир перерастает уровень «Рубина». В разное время говорилось об интересе к нему со стороны английского «Саутгемптона» и французского «Монпелье». Набиуллин же, в свою очередь, принял не самый однозначный, но одновременно и самый банальный вариант – переход в питерский «Зенит».

Трансфер в питерский клуб Эльмир сопровождал фразами о желании через полгода выступить на домашнем чемпионате мира. Забегая вперед, скажем, что после перехода в питерский клуб о сборной Набиуллин забыл надолго. При этом из того же «Рубина» на мундиаль отправились защитники Федор Кудряшов и Владимир Гранат. Вообще переход в «Зенит» стал для Эльмира отправной точкой вниз по карьерной лестнице.

Теперь Набиуллин игрок уровня подвала РПЛ и не нужен «Рубину» даже в Первой лиге

После Северной столицы последовали командировки в «Сочи» и «Химки». Теперь же защитник, которому уже 27 лет, находится без контракта и не нужен даже команде из подвала турнирной таблицы Премьер-лиги.

В этой связи, наверное, идеальным развитием продолжения карьеры могло стать возвращение в Казань и некая перезагрузка карьеры в родном для себя клубе. Такого же мнения придерживается и бывший тренер «Рубина» и по совместительству первый наставник Эльмира в большом футболе Ринат Билялетдинов.

«Нужен ли «Рубин» Набиуллину? Думаю, в какой-то степени все-таки нужен. Потому что его ждет родной дом. Поколесил, поездил по Санкт-Петербургу, Сочи, Подмосковье. Самое время вернуться в Казань, где родился и где начинал. Единственное, его могут тормознуть в Премьер-лиге команды из низа турнирной таблицы. Но не сейчас, так через год вернется», – заявил Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Сейчас в «Рубине» имеется другой молодой татарский сменщик Самошникова в лице Ленара Фаттахова Фото: www.rubin-kazan.ru

«У Слуцкого уже имеется другой молодой татарский сменщик Самошникова в лице Фаттахова»

Несмотря на то что трансфер Набиуллина в «Зенит» принес «Рубину» в 2018 году 4,5 млн евро, многие казанские болельщики до сих пор не могут простить защитнику уход из клуба, обвиняя его в том, что он выбрал деньги, а не футбол. Другого мнения придерживается Ринат Билялетдинов.

«Говорят, что в свое время Набиуллин выбрал деньги? Сказать так могут многие, но пусть они поставят себя на место игрока. Представьте, что вы на его месте, и у вас вопрос будет уже по-другому поставлен. До 70 лет в футбол не играют. Будучи футболистом, ты должен зарабатывать на жизнь заранее», – заявил Билялетдинов.

Но сейчас в «Рубине» имеется другой молодой татарский сменщик Самошникова в лице Ленара Фаттахова. 19-летний футболист провел неплохую игру с «Родиной» и дал болельщикам надежду на то, что в следующем сезоне может стать для Казани новым Набиуллиным. Поэтому острой необходимости в самом Набиуллине у Леонида Слуцкого уже нет.

Острой необходимости в самом Набиуллине у Леонида Слуцкого уже нет Фото: www.rubin-kazan.ru

Сборная, «Зенит», «Сочи», «Химки». Что дальше?

После разрыва контракта с «Химками» и отказа «Рубину» из Первой лиги единственный вариант продолжения карьеры для Набиуллина – переход в состав такого же аутсайдера Премьер-лиги.

По некоторым данным, интерес к Эльмиру проявляют «Торпедо» и «Нижний Новгород». Получится ли у футболиста выиграть там, учитывая, что еще в «Химках» Набиуллин периодически проигрывал конкуренцию 40-летнему Юрию Жиркову, большой вопрос.

«Важен тренерский совет. Я хорошо знаю его сильные и слабые стороны. Ему нужен тренер, который его хорошо понимает», – подытожил Ринат Билялетдинов.

Фото на анонсе: www.rubin-kazan.ru