«Мы им не интересуемся»: в «Рубине» опровергли интерес к Набиуллину

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал информацию о вероятном интересе казанского клуба к бывшему защитнику «Химок» Эльмиру Набиуллину. По словам функционера, в казанском клубе не рассматривают вариант с трансфером воспитанника казанского футбола.

«Это не так, мы им не интересуемся», — цитирует Яровинского Metaratings.

Напомним, 17 июля Набиуллин расторг контракт по соглашению сторон с «Химками». В минувшем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 21 матче за подмосковный коллектив.

Ранее сообщалось о том, что вариант с переходом в «Рубин» является для Эльмира приоритетным.