Звезда «Брата 2» Юргенс назвала «полной чушью» идею запретить фильм

фото: стоп-кадр из фильма

Запрет фильмов режиссера Алексея Балабанова не имеет никакого смысла. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделилась актриса, исполнительница роли проститутки Мэрилин в картине «Брат 2», Дарья Юргенс.

Ранее о возможном запрете фильмов Балабанова заявила депутат Госдумы Елена Драпеко.

«Во-первых, этот запрет – полная чушь. Как сейчас можно что-то запретить? А во-вторых, для чего это делается и зачем? Как по мне, это просто выставить себя в дурном свете», – отметила актриса.

Также звезда «Брата 2» подчеркнула, что российский кинематограф не разорится из-за таких запретов.

«Ну запретят тот же самый "Груз 200", и что? Наш кинематограф точно от этого не обеднеет», – продолжила она.