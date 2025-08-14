«Надо провериться у врача»: кинокритик раскритиковал идею запретить фильм «Брат»

Кинокритик Давид Шнейдеров посоветовал депутату Госдумы Елене Драпеко проверить состояние здоровья у врача, а не фильмы режиссера Алексея Балабанова. Своим мнением по данному вопросу он поделился с журналистом «Татар-информа».

Ранее сообщалось, что в России могут запретить ряд фильмов режиссера Алексея Балабанова, который известен зрителю, как создатель фильмов «Брат» и «Брат 2». По словам Драпеко, эти и другие картины 80-х 90-х годов хотят проверить на соответствие традиционным ценностям, и после проверки ряд произведений могут подвергнуться цензуре или вовсе будут запрещены.

«Я считаю, что Елене Драпеко нужно провериться у врача. Тогда нужно все запрещать и оставлять только патриотическое кино», – сказал собеседник агентства.

Он согласился, что в фильмах Балабанова присутствуют элементы ксенофобии. Однако, по его мнению, это не повод их запрещать.

«Фильмы Алексея Балабанова, безусловно, ксенофобские, я имею ввиду «Брат» и «Брат 2», на них должно быть наложено жесточайшее возрастное ограничение, но запрещать ничего нельзя», - резюмировал кинокритик.