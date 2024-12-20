Журналисты «Татар-информа» взяли три премии республиканских конкурсов соцтематики

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» сегодня подвели итоги года, назвав обладателей премий шести журналистских конкурсов социальной тематики. Дипломы каждому из премиантов вручал руководитель республиканского агентства Айдар Салимгараев. Журналисты информационного агентства «Татар-информ» стали обладателями премии в трех номинациях двух конкурсов.

«Приятное событие – подводим итоги года. Конкурсы – хорошая форма оценки работы журналистов. Участвуйте, побеждайте, выигрывайте! Вы приносите пользу для республики тем, что подробно, хорошо владеете темой, которую рассказываете», – обратился к победителям Салимгараев.

Вместе с председателем Общественной палаты Татарстана Зилей Валеевой он вручил дипломы победителям конкурса за лучшее освещение деятельности социально ориантированных НКО Татарстана. Дипломы первой степени в номинации «Телесюжет/телепередача» получил Шамиль Шайдуллин, представляющий телеканал «Татарстан – Новый Век». За лучший радиосюжет – Алена Фазылова, представляющая радиостанцию «Кунел». Лучшей публикацией в печатных СМИ жюри признало работу Чулпан Галиахметовой в журнале «Сююмбике», а в интернете – статью журналиста «Татар-информа» Юлая Низаева.

Лучшей публикацией в интернете жюри признало статью журналиста «Татар-информа» Юлая Низаева Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Хочу выразить благодарность журналистам, которые выбрали и освещают довольно трудную тему работы социальных некоммерческих организаций – сообщают и рассказывают о тех людях, которые не по должности, не за зарплату, не за награду помогают людям. Помогают людям в трудных жизненных ситуациях, проводят замечательные проекты по дополнительному образованию, воспитанию – творят общее благо. Конечно, то, как о них рассказывают, как это представляют, важно для того, чтобы поддерживать атмосферу в республике, и еще для того, чтобы именно эти люди становились настоящими героями и печтных, и телевизионных СМИ», – подчеркнула Зиля Валеева.

Председатель Общественной палаты Татарстана и руководитель «Татмедиа» также наградили победителей Республиканского конкурса на лучшее освещение межэтнических и межконфессиональных отношений. Диплом первой степени в номинации печатных СМИ жюри присудило редакции журнала «Казань». За лучший проект в электронных СМИ диплом I степени присужден Станиславу Назарову. За лучший проект в цифровых медиа диплома I степени удостоена Фанзиля Завгарова. Лучшей в освещении темы популяризации роли семейных ценностей в сохранении языков, культур и традиций народов Татарстана признана редакция газеты «Ватаным Татарстан».

Диплом первой степени в главной номинации антитеррористического конкурса получила Людмила Никифорова из газеты «Камская новь» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вместе с главным советником отдела отдела по обеспечению деятельности Совета, безопасности Татарстана Артуром Мирзиным Айдар Салимгараев наградил победителей Конкурса на лучшее освещение антитеррористической тематики в СМИ республики и конкурса «Патриот России». Диплом первой степени в главной номинации антитеррористического конкурса получила Людмила Никифорова из газеты «Камская новь». В конкурсе «Патриот России» – телерадиокомпания «Чаллы-ТВ».

Победителей конкурса «Татарский дух и перо» Айдар Салимгараев награждал вместе с начальником Управления информационной службы и по связям со СМИ Всемирного конгресса татар Гульназ Шайхиевой. В номинации «Лучший видеопроект в социальных сетях по популяризации татарского языка и культуры» диплом третьей степени получила главный редактор журнала «Ялкын» Энже Габдуллина.

За лучший текст антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни диплом третьей степени получила журналист «Татар-информа» Эвелина Киселева Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Награждение победителей конкурса социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни Айдар Салимгараев проводил совместно с замначальника отдела информации и общественных связей МВД по РТ Иделией Шаговой. За лучший текст антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни диплом третьей степени получила журналист «Татар-информа» Эвелина Киселева.

«Я отправила на конкурс текст “Привиться или умереть от удушья: 7 советов от эпидемиолога о вакцинации на 2024 год”. В информагентстве я пишу про медицину и здоровье. На мой взгляд, именно эта публикация наиболее подходила под тематику конкурса. Очень приятно, что работу отметили. Такие конкурсы важны для журналистов», – рассказала журналист после церемонии награждения.

В спецноминации «За вклад в пропаганду здорового образа жизни» диплом второй степени получила обозреватель «Татар-информа» Оксана Романова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В спецноминации «За вклад в пропаганду здорового образа жизни» награду получила и обозреватель «Татар-информа» Оксана Романова – диплом второй степени. Она представила на конкурс статью «Сколько живут с диабетом? Как пенсионер из Арска «дружит» с болезнью почти 60 лет».